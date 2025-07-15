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17:33, 15 июля 2025Экономика

Бразилия ответила на пошлины Трампа

Президент Бразилии да Силва подписал указ об ответных мерах на пошлины Трампа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Ricardo Stuckert / Brazilian Presidency / Handout via REUTERS / Reuters

В ответ на заявление президента США Дональда Трампа о применении 50-процентных пошлин к бразильской продукции с 1 августа президент Бразилии Лула да Силва подписал указ, вводящий в действие закон об экономической взаимности. Об этом сообщает РБК.

Документ определяет механизм ответных мер в случае недружественных действий со стороны иностранных государств или экономических блоков. Сам закон одобрили еще в апреле, когда Трамп впервые объявил о пошлинах, но в силу он вступил только теперь.

Закон позволит приостанавливать концессии для американских фирм, инвестиции и обязательства, связанные с правами интеллектуальной собственности. Указ, подписанный да Силвой, также обязывает создать межведомственный комитет по переговорам и экономическим и торговым контрмерам для защиты национальной экономики.

Первое заседание комитета состоится сегодня, 15 июля. На нем, как сообщил да Силва, выступят представители деловых кругов, которые расскажут о последствиях решения Трампа.

Причиной для столь высоких пошлин, которую назвал сам президент США, стали обвинения в адрес бывшего главы Бразилии Жаира Болсонару. Его подозревают в попытке государственного переворота, однако дипломаты США утверждают, что речь идет о политическом преследовании. Таким образом, Трамп подтвердил использование санкций с политическими целями, в чем обвинял своего предшественника Джо Байдена.

В апреле, когда Трамп анонсировал «зеркальные» пошлины для почти всех государств мира, для Бразилии ставку предполагалось сделать минимальной — 10 процентов.

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