Бразилия ответила на пошлины Трампа

Президент Бразилии да Силва подписал указ об ответных мерах на пошлины Трампа

В ответ на заявление президента США Дональда Трампа о применении 50-процентных пошлин к бразильской продукции с 1 августа президент Бразилии Лула да Силва подписал указ, вводящий в действие закон об экономической взаимности. Об этом сообщает РБК.

Документ определяет механизм ответных мер в случае недружественных действий со стороны иностранных государств или экономических блоков. Сам закон одобрили еще в апреле, когда Трамп впервые объявил о пошлинах, но в силу он вступил только теперь.

Закон позволит приостанавливать концессии для американских фирм, инвестиции и обязательства, связанные с правами интеллектуальной собственности. Указ, подписанный да Силвой, также обязывает создать межведомственный комитет по переговорам и экономическим и торговым контрмерам для защиты национальной экономики.

Первое заседание комитета состоится сегодня, 15 июля. На нем, как сообщил да Силва, выступят представители деловых кругов, которые расскажут о последствиях решения Трампа.

Причиной для столь высоких пошлин, которую назвал сам президент США, стали обвинения в адрес бывшего главы Бразилии Жаира Болсонару. Его подозревают в попытке государственного переворота, однако дипломаты США утверждают, что речь идет о политическом преследовании. Таким образом, Трамп подтвердил использование санкций с политическими целями, в чем обвинял своего предшественника Джо Байдена.

В апреле, когда Трамп анонсировал «зеркальные» пошлины для почти всех государств мира, для Бразилии ставку предполагалось сделать минимальной — 10 процентов.