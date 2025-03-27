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21:17, 26 марта 2025Мир

Экс-президент Бразилии предстанет перед судом за попытку госпереворота

Экс-президент Бразилии Болсонару предстанет перед судом за попытку госпереворота
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Жаир Болсонару

Жаир Болсонару. Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В Бразилии проведут суд над бывшим лидером страны Жаиром Болсонару. Его обвиняют в попытке удержать власть после поражения на выборах в 2022 году путем организации государственного переворота, сообщает The New York Times.

«Судья Верховного суда Александр де Мораес, который курирует это дело, поясняя свое решение, заявил, что нет никаких сомнений в том, что господин Болсонару "знал, разрабатывал и обсуждал" планы переворота», — говорится в материале.

Пока неизвестно, когда экс-президент предстанет перед судом. Отмечается, что Болсонару присутствовал на первом дне слушаний вместе с адвокатами. Он назвал решение суда попыткой заставить оппозицию замолчать.

Уточняется, что адвокат бывшего лидера Бразилии Селсо Санчес Виларди не спорил с тем, что заговор с целью переворота действительно существовал, однако он настаивал на том, что Болсонару никак к нему не причастен.

Ранее Жаиру Болсонару предъявили обвинения в присвоении государственного имущества, а также участии в преступном сообществе в рамках расследования дела о ювелирных украшениях. Позднее стало известно, что он также обвиняется в попытке осуществления государственного переворота и насильственной отмене демократического верховенства закона в 2022 году.

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