Экс-президента Бразилии обвинили в попытке госпереворота

G1: экс-президента Бразилии Болсонару обвинили в попытке госпереворота

Федеральная полиция Бразилии предъявила бывшему президенту Жаиру Болсонару обвинение в попытке осуществления государственного переворота и насильственной отмене демократического верховенства закона в 2022 году. Об этом сообщает портал G1.

Уточняется, что экс-лидера страны обвиняют в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса Бразилии. Как считают правоохранители, его целью являлся срыв инаугурации избранного на тот момент лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

В общей сложности по данному делу выдвинуты обвинения против 37 человек. Окончательный отчет о расследовании насчитывает более 800 страниц.

Ранее Жаиру Болсонару предъявили обвинения в присвоении государственного имущества, а также участии в преступном сообществе в рамках расследования дела о ювелирных украшениях.