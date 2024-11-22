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06:31, 22 ноября 2024Мир

Экс-президента Бразилии обвинили в попытке госпереворота

G1: экс-президента Бразилии Болсонару обвинили в попытке госпереворота
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Жаир Болсонару

Жаир Болсонару. Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Федеральная полиция Бразилии предъявила бывшему президенту Жаиру Болсонару обвинение в попытке осуществления государственного переворота и насильственной отмене демократического верховенства закона в 2022 году. Об этом сообщает портал G1.

Уточняется, что экс-лидера страны обвиняют в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса Бразилии. Как считают правоохранители, его целью являлся срыв инаугурации избранного на тот момент лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

В общей сложности по данному делу выдвинуты обвинения против 37 человек. Окончательный отчет о расследовании насчитывает более 800 страниц.

Ранее Жаиру Болсонару предъявили обвинения в присвоении государственного имущества, а также участии в преступном сообществе в рамках расследования дела о ювелирных украшениях.

ЖЗЛ
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