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01:27, 5 июля 2024Мир

Полиция предъявила бывшему президенту Бразилии обвинения

Экс-президента Бразилии обвинили в хищении по делу о ювелирных украшениях
Жаир Болсонару

Жаир Болсонару. Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару предъявили обвинения в присвоении государственного имущества, а также участии в преступном сообществе в рамках расследования дела о ювелирных украшениях. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой G1.

По данным федеральной полиции, политик и его бывшие советники могли присвоить драгоценности на миллионы долларов, которые были получены ими в качестве подарков во время его правления Болсонару.

Бывшему главе государства были предъявлены обвинения в растрате, присвоении государственного имущества, участии в преступном сообществе и отмывании денег. Политик не признает свою вину.

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      Марина Совина
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