Полиция предъявила бывшему президенту Бразилии обвинения

Экс-президента Бразилии обвинили в хищении по делу о ювелирных украшениях

Бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару предъявили обвинения в присвоении государственного имущества, а также участии в преступном сообществе в рамках расследования дела о ювелирных украшениях. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой G1.

По данным федеральной полиции, политик и его бывшие советники могли присвоить драгоценности на миллионы долларов, которые были получены ими в качестве подарков во время его правления Болсонару.

Бывшему главе государства были предъявлены обвинения в растрате, присвоении государственного имущества, участии в преступном сообществе и отмывании денег. Политик не признает свою вину.