Полиция Бразилии предъявила обвинения Болсонару

Федеральная полиция Бразилии обвинила Болсонару в ложной вакцинации от COVID-19

Федеральная полиция Бразилии предъявила обвинения бывшему президенту страны Жаиру Болсонару в подделке записей о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, Болсонару предъявлено обвинение о внесении ложных данных в единую систему здравоохранения страны и создании преступной организации. Как утверждает следствие, записи о вакцинации политика были сфальсифицированы.

«Я спокоен, ничего не должен. Мир знает, что я не вакцинировался», — заявил экс-президент Бразилии. Следствие также предъявило обвинения одному из помощников политика Мауро Сиду, арестованному в мае 2023 года в рамках расследования.

В октябре 2021 года Сенат Бразилии обвинил Болсонару в преступлениях против человечности из-за отказа бороться с COVID-19. В ходе расследования также предлагалось предъявить обвинения 67 людям и компаниям.

Ранее экс-президент Бразилии попал под следствие из-за подозрений в причастности к попытке государственного переворота. Ему официально запретили покидать страну на время расследования.