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18:03, 8 февраля 2024Мир

Бывшего президента страны БРИКС заподозрили в подготовке госпереворота

El País: экс-президента Бразилии Болсонару подозревают в подготовке переворота

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару попал под следствие из-за подозрений в причастности к попытке государственного переворота. Об этом информирует El País.

Болсонару подозревают в подготовке попытки госпереворота, совершенной тысячами его сторонников 8 января 2023 года, когда нынешний президент Луис Инасиу Лула да Силва пришел к власти после победы на выборах.

Прозванному в сети «тропическим Трампом» экс-президенту страны БРИКС официально запретили покидать страну, пока продолжается расследование.

Помимо неудачного госпереворота обвинения Болсонару включают попытки присвоить драгоценности, которые ему подарила королевская семья Саудовской Аравии, когда он был президентом.

Бразилия является членом и одной из стран-основателей объединения БРИКС, наряду с Россией, Индией, Китаем и Южно-Африканской Республикой (ЮАР).

Ранее сообщалось о начавшемся следствии по делу о незаконном шпионаже со стороны бывшего главы разведки в отношении противников Болсонару. Через несколько дней полиция произвела обыски дома у Карлоса Болсонару, сына экс-президента.

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      Лина Пивоварова
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