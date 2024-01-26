Бывшего главу разведки Бразилии заподозрили в политическом шпионаже

Fox News: в Бразилии бывшего главу разведки Рамаженя заподозрили в шпионаже

Власти Бразилии начали расследование по подозрению бывшего главы Бразильского агентства разведки (ABIN) Алешандри Рамаженя в политическом шпионаже. Об этом сообщает Fox News.

Федеральная полиция подозревает его в причастности к шпионажу за политическими оппонентами бывшего президента Жаира Болсонару.

Чиновника подозревают в создании небольшой преступной группы внутри агентства, которая «использовала инструменты и услуги государственной разведки для незаконных действий, производства информации для политического использования и использования в средствах массовой информации, для получения личной выгоды и вмешательства в полицейские расследования».

Полиция 25 января провела обыски в доме бывшего главы разведки Бразилии, сообщает издание. Рамажень, который на данный момент является кандидатом на пост мэра Рио-де-Жанейро, отказался комментировать вопрос об обысках.

Ранее сообщалось, что бывший помощник Жаира Болсонару Мауро Сид рассказал о планах экс-президента Бразилии совершить в стране государственный переворот.