Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:46, 26 января 2024Мир

Бывшего главу разведки Бразилии заподозрили в политическом шпионаже

Fox News: в Бразилии бывшего главу разведки Рамаженя заподозрили в шпионаже

Фото: Adriano Machado / Reuters

Власти Бразилии начали расследование по подозрению бывшего главы Бразильского агентства разведки (ABIN) Алешандри Рамаженя в политическом шпионаже. Об этом сообщает Fox News.

Федеральная полиция подозревает его в причастности к шпионажу за политическими оппонентами бывшего президента Жаира Болсонару.

Чиновника подозревают в создании небольшой преступной группы внутри агентства, которая «использовала инструменты и услуги государственной разведки для незаконных действий, производства информации для политического использования и использования в средствах массовой информации, для получения личной выгоды и вмешательства в полицейские расследования».

Полиция 25 января провела обыски в доме бывшего главы разведки Бразилии, сообщает издание. Рамажень, который на данный момент является кандидатом на пост мэра Рио-де-Жанейро, отказался комментировать вопрос об обысках.

Ранее сообщалось, что бывший помощник Жаира Болсонару Мауро Сид рассказал о планах экс-президента Бразилии совершить в стране государственный переворот.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Москву вернулись россияне, выжившие в авиакатастрофе в Афганистане. Что пилот рассказал о миллионе долларов на борту?

      Американский посол пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию

      ФСБ задержала двух мигрантов в нарколаборатории с полутонной прекурсоров

      В Чите отменили концерт Орбакайте

      Бывшего главу разведки Бразилии заподозрили в политическом шпионаже

      В московском аэропорту в багаже пассажира нашли боевую гранату

      Футболист сборной Египта получил сотрясение мозга из-за сальто на тренировке

      Популярная модель объявила о беременности с помощью откровенных фото

      Путин дал поручение по выплатам для семей участников СВО

      Авто с российскими туристами перевернулось в Таиланде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше