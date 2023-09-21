Стало известно о планах подготовки Болсонару к военному перевороту в Бразилии

Reuters: экс-президент Бразилии Болсонару планировал совершить военный переворот

Бывший помощник экс-президента Бразилии Жаира Болсонару Мауро Сид, согласившийся сотрудничать с федеральной полицией, которая расследует дело Болсонару, заявил, что бывший бразильский лидер планировал совершить военный переворот после проигрыша на президентских выборах. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Сид якобы дал показания, что бывший президент организовал встречу с высшими военными офицерами и озвучил им проект указа об отмене результатов выборов. Федеральная полиция Бразилии, однако, отказалась комментировать текущее расследование.

Ранее Болсонару стал фигурантом расследования о погромах в столице. По мнению правоохранительных органов, Болсонару может быть одним из подстрекателей и идеологов насильственных акций протеста. Верховный суд в Бразилии запретил ему участвовать в выборах до 2030 года.