Экс-президент Бразилии стал фигурантом расследования о погромах в столице

CNN: суд в Бразилии включил Жаира Болсонару в число фигурантов расследования о погромах

Федеральный верховный суд Бразилии удовлетворил просьбу генпрокуратуры рассмотреть роль бывшего президента страны Жира Болсонару в погромах в столице. Об этом сообщает CNN Brasil.

Бывшего бразильского лидера включили в число фигурантов расследования. По мнению правоохранительных органов, Болсонару может быть одним из подстрекателей и идеологов насильственных акций протеста, которые прошли в Бразилиа на прошлой неделе. Доказательством соучастия экс-лидера прокуроры считают запись в его социальных сетях: 10 января он опубликовал видео, в котором в очередной раз выразил сомнение в честности президентских выборов 2022 года. Позже Болсонару удалил запись.

В настоящий момент Жаир Болсонару находится в США. Он покинул страну в конце 2022 года, за 48 часов до истечения своих полномочий.

8 января в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями. Массовые протесты сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару привели к серьезным погромам в столице страны.