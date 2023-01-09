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06:57, 9 января 2023Мир

В столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков

Президент Бразилии Лула да Силва ввел режим ЧС в столице до конца месяца из-за беспорядков

Фото: Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил режим ЧС в столице страны Бразилиа до конца месяца из-за беспорядков, вспыхнувших в воскресенье, 8 января. Об этом сообщает телеканал Globo.

Указ о федеральном вмешательстве в [столичном] Федеральном округе в целях сдерживания масштабных нарушений общественного порядка <...> до 31 января 2023 год

Луис Инасиу Лула да СилваПрезидент Бразилии

Согласно указу, цель введенной меры состоит в том, чтобы «положить конец серьезному нарушению общественного порядка». До 31 января федеральные власти возьмут на себя функции управления органами общественной безопасности.

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Кроме того, Лула да Силва распорядился задействовать федеральные военные и правоохранительные силы для устранения беспорядков в столице. Он пообещал найти и наказать протестующих.

Массовые протесты и реакция властей

Массовые протесты сторонников экс-президента страны Жаира Болсонару начались 8 января. Демонстранты вышли на улицы с требованием отставки правительства действующего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Победивший на прошедших в октябре выборах президент принял присягу и вступил в должность 1 января.

Протестующие вступили в столкновения с полицией и захватили здание Конгресса в столице страны. Правоохранители для разгона толп применили слезоточивый газ. В ответ демонстранты закидали полицию камнями.

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В ходе беспорядков участники захватили и разгромили здание Национального конгресса Бразилии, Федеральный верховный суд и дворец Планалту (рабочую резиденцию главы государства).

Позднее полиции удалось погасить беспорядки и освободить захваченные правительственные здания. Уже известно о по меньшей мере 30 арестованных и более чем 400 задержанных.

Губернатор федерального округа Ибанейс Роша сообщил, что власти продолжают работу по выявлению остальных «участников террористических актов в федеральном округе». Генпрокурор Бразилии Аугусту Арас потребовал возбудить уголовное дело из-за беспорядков.

Реакция Болсонару

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару осудил беспорядки, устроенные его сторонниками в бразильской столице. Он заявил, что его сторонники, которые захватили и разгромили здания парламента, Федерального верховного суда и рабочую резиденцию главы государства, нарушили закон.

Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила

Жаир Болсонарубывший президент Бразилии
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Политик подчеркнул, что на протяжении всего своего мандата «придерживался Конституции, уважал и защищал законы, демократию и священную свободу».

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Марина Совина
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