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23:18, 8 января 2023Мир

Протестующие в Бразилии скинули полицейского с коня и избили палками

SHOT: протестующие в Бразилии скинули полицейского с коня и избили палками

Протестующие в Бразилии скинули полицейского с коня и избили палками. Видео с места событий публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как толпа окружила лошадь, на которой верзом сидит сотрудник полиции. Сначала его закидывали предметами и били палками. Затем протестующие стащили полицейского с коня и продолжили нападать на него на земле.

В стране продолжаются массовые протесты сторонников экс-президента страны Жаира Болсонару. Они требуют отставки правительства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Победивший на прошедших в октябре выборах президент принял присягу и вступил в должность 1 января.

Ранее протестующим удалось захватить здание конгресса Бразилии. По информации Globo, правоохранительные органы применили слезоточивый газ. Отмечается, что сторонники экс-главы республики вооружены палками и забрасывают полицию камнями.

Марина Совина
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