Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:59, 1 января 2023Мир

Лула да Силва вступил в должность главы Бразилии в третий раз

Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии

Фото: Jacqueline Lisboa / Reuters

Победивший на прошедших в октябре выборах Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Об этом сообщает Reuters.

Инаугурация главы государства состоялась во Дворце Национального конгресса в бразильской столице. Россию на церемонии представляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

30 октября в Бразилии состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Жаиром Болсонару. Он набрал 50,84 процента голосов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Полянский порассуждал о психике постпреда Украины в ООН
Лула да Силва вступил в должность главы Бразилии в третий раз
Погода в Москве и Петербурге 1 января стала самой теплой в истории
Американский военный указал на молчание Байдена в ответ на просьбу Зеленского
Анфиса Чехова назвала свою любимую новогоднюю традицию
Россиянам на Рождество пообещали 30-градусные морозы
Названо количество рожденных в первую ночь года детей в Подмосковье
Нарколог назвал предельную дозу алкоголя для мужчины
Россиянам назвали правила идеального разгрузочного дня
Врач перечислила методы борьбы с кожными высыпаниями зимой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.