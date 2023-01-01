Лула да Силва вступил в должность главы Бразилии в третий раз
Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии
Победивший на прошедших в октябре выборах Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Об этом сообщает Reuters.
Инаугурация главы государства состоялась во Дворце Национального конгресса в бразильской столице. Россию на церемонии представляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
30 октября в Бразилии состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Жаиром Болсонару. Он набрал 50,84 процента голосов.