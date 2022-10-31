Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:05, 31 октября 2022Мир

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах, набрав 50,84% голосов
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Lincon Zarbietti / dpa / Global Look Press

Лидер Партии трудящихся и экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства. Об этом сообщает Высший избирательный суд страны (выполняет функции ЦИК), передает РИА Новости.

По результатам подсчета 99,01 процента бюллетеней, Лула да Силва набрал 50,84 процента голосов. За действующего президента Жаира Болсонару проголосовали 49,16 процента избирателей.

Второй тур президентских выборов состоялся в Бразилии 30 октября. Жаир Болсонару и Лула да Силва стали кандидатами на второй этап голосования по итогам первого тура, который состоялся 2 октября, по итогам подсчета 97,45 процента бюллетеней.

Луле да Силве 77 лет. Он возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год. В июле 2017 года да Силва был признан виновным в коррупции и отмывании денег, тогда его приговорили к 9,5 годам заключения. Позже срок был увеличен до 12 лет и 1 месяца тюрьмы, все это время политик пользовался правом оставаться на свободе до решения суда по апелляции. Отсидев 19 месяцев в тюрьме, в ноябре 2019 года Лула да Силва вышел на свободу. В марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
План движения судов в Черном море согласовали без участия России
В Москве обнаружили дом «из сказки»
Пушков прокомментировал контрабанду предназначенного для Украины финского оружия
В США предупредили о серьезных последствиях новых санкций против России
Маск ответил на обвинения в увольнении сотрудников Twitter до выплаты бонусов
Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии
Британцы выступили против выплаты ежегодного пособия Лиз Трасс
В России заявили о проработке мер из-за роли Лондона в теракте в Севастополе
В Генштабе пообещали не отправлять срочников в зону спецоперации
Россиянин сбил ребенка в Новосибирской области и скрылся с места ДТП
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.