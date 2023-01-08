Захват здания конгресса Бразилии сторонниками Болсонару попал на видео

Globo: сторонники экс-президента Бразилии Болсонару захватили здание конгресса

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вступили в столкновения с полицией и захватили здание конгресса в столице страны. Об этом сообщает телеканал Globo.

По информации Globo, правоохранительные органы применили слезоточивый газ. Отмечается, что сторонники экс-главы республики вооружены палками и забрасывают полицию камнями.

Протестующие требуют отставки правительства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Победивший на прошедших в октябре выборах президент принял присягу и вступил в должность 1 января.