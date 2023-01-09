В Бразилии арестовали 30 участников беспорядков

G1: Верховный суд Бразилии арестовал 30 участников беспорядков, еще 150 человек задержаны

Верховный суд Бразилии арестовал 30 участников беспорядков в столице, еще 150 человек задержаны. Об этом сообщает G1.

По данным портала, судья Александр де Мораеш постановил арестовать 30 человек, задержанных на месте преступления.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал найти и наказать протестующих, участвующих в беспорядках в столице. Он также объявил режим ЧС в столице страны до конца месяца.

Беспорядки в бразильской столице вспыхнули в воскресенье, 8 января. Протестующие — сторонники экс-президента Жаира Болсонару — выступают против правительства нового главы государства. Им удалось захватить здание конгресса Бразилии.