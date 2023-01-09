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00:21, 9 января 2023Мир

Президент Бразилии пообещал наказать протестующих

Globo: президент Бразилии Лула да Силва пообещал найти и наказать протестующих
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал найти и наказать протестующих, участвующих в беспорядках в столице. Об этом сообщает телеканал Globo.

«Все те люди, которые участвовали в этом, будут найдены и наказаны. Они поймут, что демократия гарантирует право на свободу слова, но она также требует от людей уважать институты, созданные для укрепления демократии», — заявил Лилу в ходе выступления.

Захват здания конгресса Бразилии сторонниками бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару произошел 8 января. По информации Globo, правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

В свою очередь, министр юстиции Бразилии Флавио Дино заявил, что ведомство следит за ситуацией с протестами. В правительстве Лулы выразили уверенность в том, что большинство бразильского народа в данный момент «хочет единства и мира для продвижения Бразилии вперед»

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Юлия Мискевич
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