Президент Бразилии пообещал наказать протестующих

Globo: президент Бразилии Лула да Силва пообещал найти и наказать протестующих

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал найти и наказать протестующих, участвующих в беспорядках в столице. Об этом сообщает телеканал Globo.

«Все те люди, которые участвовали в этом, будут найдены и наказаны. Они поймут, что демократия гарантирует право на свободу слова, но она также требует от людей уважать институты, созданные для укрепления демократии», — заявил Лилу в ходе выступления.

Захват здания конгресса Бразилии сторонниками бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару произошел 8 января. По информации Globo, правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

В свою очередь, министр юстиции Бразилии Флавио Дино заявил, что ведомство следит за ситуацией с протестами. В правительстве Лулы выразили уверенность в том, что большинство бразильского народа в данный момент «хочет единства и мира для продвижения Бразилии вперед»