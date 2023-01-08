В правительстве Бразилии прокомментировали протесты против президента

Глава Минюста Бразилии о протестах: абсурдная попытка навязать волю силой не возьмет верх

Министр юстиции Бразилии Флавио Дино заявил, что ведомство следит за ситуацией с протестами против президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вспыхнувшие в воскресенье, 8 января. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Эта абсурдная попытка навязать волю силой не возьмет верх. Правительство федерального округа утверждает, что будут подкрепления. И силы, которые у нас есть, действуют. Я нахожусь в штабе Минюста», — написал Дино.

Комментируя беспорядки, в правительстве Лулы выразили уверенность в том, что большинство бразильского народа в данный момент «хочет единства и мира для продвижения Бразилии вперед». По мнению представителей кабмина, это выступление меньшинства, подстрекающего к перевороту, которое «не принимает результаты выборов и проповедует насилие». Оно будет рассматриваться по всей строгости закона, уточняется в заявлении.

Захват здания конгресса Бразилии сторонниками бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару произошел 8 января. По информации Globo, правоохранительные органы применили слезоточивый газ. Отмечается, что сторонники экс-главы республики вооружены палками и забрасывают полицию камнями.