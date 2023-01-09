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00:40, 9 января 2023Мир

Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы против беспорядков

G1: Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы для устранения беспорядков
Лула да Силва

Лула да Силва. Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва распорядился задействовать федеральные военные и правоохранительные силы для устранения беспорядков в столице, сообщает G1.

Он назвал варварством захват протестующими правительственных зданий в Бразилиа. «Те люди, которых мы называем фашистами, самое отвратительное существо в политике, вторглись во дворец и здание конгресса... Тот, кто это сделал, будет найден и наказан», — заявил глава государства.

Ранее Лула да Силва объявил режим ЧС в столице страны Бразилиа до конца месяца из-за беспорядков, вспыхнувших в воскресенье, 8 января. Протестующие — сторонники экс-президента Жаира Болсонару — выступают против правительства нового главы государства. Им удалось захватить здание конгресса Бразилии.

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Марина Совина
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