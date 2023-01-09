Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы против беспорядков

G1: Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы для устранения беспорядков

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва распорядился задействовать федеральные военные и правоохранительные силы для устранения беспорядков в столице, сообщает G1.

Он назвал варварством захват протестующими правительственных зданий в Бразилиа. «Те люди, которых мы называем фашистами, самое отвратительное существо в политике, вторглись во дворец и здание конгресса... Тот, кто это сделал, будет найден и наказан», — заявил глава государства.

Ранее Лула да Силва объявил режим ЧС в столице страны Бразилиа до конца месяца из-за беспорядков, вспыхнувших в воскресенье, 8 января. Протестующие — сторонники экс-президента Жаира Болсонару — выступают против правительства нового главы государства. Им удалось захватить здание конгресса Бразилии.