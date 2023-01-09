Полиция освободила все захваченные протестующими здания в столице Бразилии

Полиция Бразилиа сообщила, что освободила все захваченные протестующими здания в городе

Полиция в бразильской столице Бразилиа смогла вытеснить протестующих из захваченных ими зданий государственных структур. Об этом сообщила газета O Globo.

По информации издания, правоохранители «вернули контроль над зданиями трех ветвей власти».

Массовые беспорядки в Бразилии начались 8 января. Сторонники бывшего президента Жаира Болсонару вышли на улицы с требованием отставки правительства действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Протестующим удалось захватить здание Национального конгресса Бразилии, Федеральный верховный суд и дворец Планалту (рабочую резиденцию главы государства).

Лулу да Силва ранее объявил режим ЧС в столице страны Бразилиа до конца месяца и распорядился задействовать федеральные военные и правоохранительные силы для устранения беспорядков в столице. Генпрокурор Бразилии Аугусту Арас потребовал возбудить уголовное дело из-за беспорядков.