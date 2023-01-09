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05:07, 9 января 2023Мир

В Бразилии задержали более 400 участников беспорядков

Губернатор Роша заявил о задержании более 400 участников беспорядков в столице Бразилии

Фото: Telegram-канал РИА Новости

Правоохранители задержали уже свыше 400 участников беспорядков в бразильской столице, где сторонники экс-президента Жаира Болсонару разгромили резиденцию главы государства, здания конгресса и Верховного суда. Об этом в Twitter сообщил губернатор федерального округа Ибанейс Роша.

По его словам, власти продолжают работу по выявлению остальных «участников террористических актов в федеральном округе». «Продолжаем наводить порядок», — заявил Роша.

8 января произошел захват здания конгресса Бразилии сторонниками бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Протестующие забрасывали полицию камнями в ответ на применение слезоточивого газа. Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силв уже пообещал наказать протестующих.

Сам Болсонару осудил беспорядки, устроенные его сторонниками в бразильской столице. Он заявил, что они нарушили закон. По его словам, такие действия выходят за рамки демократии.

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Марина Совина
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