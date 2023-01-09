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04:25, 9 января 2023Мир

Болсонару осудил устроенные его сторонниками беспорядки

Бывший президент Бразилии Болсонару: напавшие на правительственные здания нарушили закон

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Бывший президент Бразилии Жаир болсонару осудил беспорядки, устроенные его сторонниками в бразильской столице. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Болсонару заявил, что его сторонники, которые захватили и разгромили здания парламента, Федерального верховного суда и рабочую резиденцию главы государства, нарушили закон. По его словам, такие действия выходят за рамки демократии.

«Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила», — указал он.

Политик подчеркнул, что на протяжении всего своего мандата «придерживался Конституции, уважал и защищал законы, демократию и священную свободу».

Захват здания конгресса Бразилии сторонниками бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару произошел 8 января. Отмечается, что протестующие забрасывали полицию камнями в ответ на применение слезоточивого газа. Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силв уже пообещал наказать протестующих.

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Марина Совина
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