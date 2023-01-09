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01:35, 9 января 2023Мир

Генпрокурор Бразилии потребовал возбудить уголовное дело из-за беспорядков

Генпрокурор Бразилии Арас потребовал возбудить уголовное дело по факту беспорядков

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Генеральный прокурор Бразилии Аугусту Арас потребовал от прокуратуры столичного Федерального округа возбудить уголовное дело по факту массовых протестов в столице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление бразильского надзорного ведомства.

В документе говорится, что Арас дал указание предоставить видеозаписи и фотографии, которые помогут установить личности правонарушителей.

По предварительным оценкам, в акциях протеста участвуют около пяти тысяч человек. К этому часу по меньшей мере 30 человек арестованы, еще 150 задержаны. Полиция постепенно восстанавливает контроль над захваченными вандалами зданиями.

Массовые протесты сторонников экс-президента страны Жаира Болсонару начались 8 января. Демонстранты требуют отставки правительства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Победивший на прошедших в октябре выборах президент принял присягу и вступил в должность 1 января. Ранее он объявил режим ЧС в столице страны Бразилиа до конца месяца и распорядился задействовать федеральные военные и правоохранительные силы для устранения беспорядков в столице.

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Марина Совина
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