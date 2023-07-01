Экс-президенту Бразилии запретили участвовать в выборах в течение восьми лет

Суд запретил экс-президенту Бразилии Болсонару участвовать в выборах до 2030 года

Верховный суд в Бразилии запретил бывшему президенту страны Жаиру Болсонару участвовать в выборах до 2030 года. Об этом сообщает CNN.

В течение восьми лет он не сможет баллотироваться на пост главы государства. Пять из семи судей признали его виновным в злоупотреблении властью в преддверии прошлогодних президентских выборов. В частности, суд уличил экс-лидера в распространении фейков о потенциальных подтасовках. В июле 2022 года Болсонару созвал иностранных послов и заявил им, что применяемые в Бразилии электронные машины для голосования уязвимы перед хакерами, а значит, его противники могут подтасовать результаты выборов.

«Давайте подтвердим нашу веру в нашу демократию и верховенство закона», — сказал председательствующий судья Александр де Мораес.

Ранее экс-президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о нежелании возглавить оппозицию страны по возвращении на родину. «Я не буду возглавлять какую-либо оппозицию. Я буду работать со своей партией как человек с опытом — 28 лет в палате [депутатов], <...> чтобы сотрудничать с теми, кто этого захочет, <...> поддерживать то, что необходимо поддерживать, и изменить то, что нужно изменить», — поделился планами политик, напомнив, что, помимо этого, он также пробыл четыре года на посту президента, два года в качестве советника и еще пятнадцать лет служил в армии.