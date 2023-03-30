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05:50, 30 марта 2023Мир

Болсонару передумал возглавлять оппозицию

CNN Brasil: Болсонару отказался по прибытии в Бразилию возглавить оппозицию
Жаир Болсонару

Жаир Болсонару. Фото: Adriano Machado / Reuters

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о нежелании возглавить оппозицию страны по возвращении на родину. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN Brasil.

«Я не буду возглавлять какую-либо оппозицию. Я буду работать со своей партией как человек с опытом — 28 лет в палате [депутатов], (...) чтобы сотрудничать с теми, кто этого захочет...поддерживать то, что необходимо поддерживать и изменить то, что нужно изменить», — поделился планами политик, напомнив, что, помимо этого, он также пробыл четыре года на посту президента, два года в качестве советника и еще пятнадцать лет служил в армии.

При этом ранее в феврале Болсонару сообщал о своих планах возглавить оппозицию после прибытия из Соединенных Штатов. Также, по словам бывшего президента, он осознает юридические риски своего возвращения в Бразилию.

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Варвара Кузьмина
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