Болсонару передумал возглавлять оппозицию

CNN Brasil: Болсонару отказался по прибытии в Бразилию возглавить оппозицию

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о нежелании возглавить оппозицию страны по возвращении на родину. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN Brasil.

«Я не буду возглавлять какую-либо оппозицию. Я буду работать со своей партией как человек с опытом — 28 лет в палате [депутатов], (...) чтобы сотрудничать с теми, кто этого захочет...поддерживать то, что необходимо поддерживать и изменить то, что нужно изменить», — поделился планами политик, напомнив, что, помимо этого, он также пробыл четыре года на посту президента, два года в качестве советника и еще пятнадцать лет служил в армии.

При этом ранее в феврале Болсонару сообщал о своих планах возглавить оппозицию после прибытия из Соединенных Штатов. Также, по словам бывшего президента, он осознает юридические риски своего возвращения в Бразилию.