Болсонару сообщил о планах возглавить оппозицию после возвращения в Бразилию

Экс-президент Бразилии Болсонару в марте вернется на родину и возглавит оппозицию

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал, что собирается вернуться в страну, после чего планирует возглавить оппозицию. При этом он подчеркнул, что осознает юридические риски возвращения в республику, сообщает газета The Wall Street Journal.

«Правое движение не умерло и будет жить дальше», — заявил экс-глава государства, уточнив, что хочет вернуться на родину в марте.

Болсонару, проигравший в октябре 2022 года президентские выборы Луису Инасиу Луле да Силве с незначительным перевесом голосов, отметил, что процесс голосования был предвзятым, не став при этом уточнять, имело ли тогда место мошенничество. Он признался, что пока не решил, станет ли он вновь бороться за президентское кресло, добавив, что он в любой момент может оказаться в тюрьме, если «придет такой приказ».

Ранее Болсонару подал заявку на туристическую визу в США на полгода, несмотря на призывы аннулировать все имеющиеся у него американские визы. Его адвокат Фелипе Александре заявил, что экс-президент Бразилии «хотел бы отдохнуть, проветрить голову и насладиться жизнью в США в качестве туриста».