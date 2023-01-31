Экс-президент Бразилии запросил у США визу на полгода

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару запросил у США туристическую визу на полгода

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару подал заявку на туристическую визу в США на полгода, несмотря на призывы аннулировать все имеющиеся у него американские визы. Об этом сообщает Reuters.

«Он хотел бы отдохнуть, проветрить голову и насладиться жизнью в США в качестве туриста в течение нескольких месяцев, прежде чем решить, каким будет его следующий шаг», — сообщил его адвокат Фелипе Александре. Правозащитник уточнил, что заявление было подано в конце прошлой недели. До тех пор, пока не будет вынесено решения, Болсонару останется в Соединенных Штатах.

Ранее Федеральный верховный суд Бразилии удовлетворил просьбу генпрокуратуры рассмотреть роль бывшего президента страны Жира Болсонару в погромах в столице.

8 января в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями. Сам экс-лидер Бразилии осудил беспорядки. При этом он покинул страну в конце 2022 года, за 48 часов до истечения своих полномочий.