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12:22, 30 января 2024Мир

Сына бывшего президента Бразилии Болсонару заподозрили в шпионаже

В Бразилии расследуют дело о шпионаже с участием сына экс-президента Болсонару

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Полиция Бразилии начала расследование о причастности сына бывшего президента Жаира Болсонару Карлоса к незаконному политическому шпионажу. Об этом сообщает El País.

В доме сына бывшего президента произвели обыск, сообщает издание.

Карлоса Болсонару заподозрили в связях с бывшим главой бразильской разведки (ABIN) Алешандром Рамаженем, который возглавлял эту организацию во время президентского срока Болсонару.

Основное обвинение по делу заключается в том, что секретная служба в рамках ABIN использовала израильское программное обеспечение под названием «Первая миля» для наблюдения за примерно 30 тысячами человек. В их число входят как госслужащие, так и обычные граждане, которых экс-президент считал политическими оппонентами.

На прошлой неделе в рамках этого же дела обыск был проведен в доме бывшего главы Бразильского агентства разведки Рамаженя.

Ранее сообщалось, что бывшему главе Бразилии Жаиру Болсонару запретили принимать участие в выборах до 2030 года. Экс-президент в марте вернулся в Бразилию после трех месяцев пребывания в США.

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      Лина Пивоварова
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