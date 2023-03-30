Экс-президент Бразилии Болсонару вернулся в Бразилию спустя три месяца пребывания в США

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару вернулся в Бразилию спустя три месяца пребывания в США. Об этом сообщает Reuters.

Сотни сторонников встретили политика 30 марта в аэропорту столицы. Болсонару улетел в США за два дня до того, как должен был передать президентский титул нынешнему бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве 1 января.

Экс-президент заявил, что будет использовать свой опыт, чтобы помочь партии провести кампанию на муниципальных выборах в следующем году. Он добавил, что проигранное голосование является закрытой главой.

Ранее экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о нежелании возглавить оппозицию страны по возвращении на родину. «Я не буду возглавлять какую-либо оппозицию. Я буду работать со своей партией как человек с опытом — 28 лет в палате [депутатов], (...) чтобы сотрудничать с теми, кто этого захочет, (...) поддерживать то, что необходимо поддерживать, и изменить то, что нужно изменить», — поделился планами политик, напомнив, что, помимо этого, он также пробыл четыре года на посту президента, два года в качестве советника и еще пятнадцать лет служил в армии.