Сенат Бразилии обвинил президента в преступлениях против человечности

Специальный комитет Сената Бразилии, расследующий последствия пандемии COVID-19, обвинил президента Жаира Болсонару в преступлениях против человечности и халатности, повлекшей смерть сотен тысяч людей, из-за его отказа бороться с коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg.

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Всего Сенат намерен предъявить президенту девять обвинений. Отчет, представленный комиссией, уличает бразильского лидера в намеренном искажении фактов о пандемии, «пренебрежении» жизнями людей и преднамеренной задержке с закупкой вакцин.

В результате распространения COVID-19 в Бразилии умерли 600 тысяч человек, заразились вирусом более 21 миллиона. «Своим поведением правительство, которое было обязано действовать по закону, согласилось с гибелью миллионов бразильцев», — сказано в отчете.

В ходе расследования также предлагалось предъявить обвинения 67 другим людям и компаниям. В отчете говорится о нынешних и бывших министрах, врачах, прописывающих неэффективные лекарства, и трех сыновьях Болсонару — сенатору Флавио, депутату Эдуардо и члену совета Карлосу, распространявших фейковые новости.

Жаир Болсонару известен своей политикой в отношении COVID-19. Глава государства неоднократно преуменьшал опасность коронавируса, заявляя, что он ничем не отличается от гриппа. Помимо этого, он призывал губернаторов штатов ослабить карантинные меры. Даже после недавней выписки из больницы президент снял маску перед беседой с журналистами.

В начале октября тысячи граждан по всей Бразилии вышли на акции протеста, требуя отставки Болсонару. Демонстрации были организованы бразильской оппозицией на фоне распространения коронавируса в стране.