Президента Бразилии не пустили в ресторан в Нью-Йорке

Болсонару пришлось обедать в Нью-Йорке на улице из-за отсутствия прививки от коронавируса

Прибывшего в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее (ГА) ООН президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в городской ресторан. Об этом сообщает Reuters.

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В соответствии с действующими в городе санитарными правилами, для посещения закрытых мест, в том числе заведений общественного питания, необходимо предоставить подтверждение вакцинации от COVID-19. В связи с этим бразильский лидер, который не делал прививку, был вынужден обедать на улице. Компанию ему составляли министр здравоохранения Марсело Кейрога, министр туризма Жилсон Мачаду Нето и другие политики. Отсутствие прививки Болсонару объяснил тем, что его иммунная система достаточно сильна, чтобы противостоять коронавирусу.

Отмечается, что для доступа делегатов в зал ГА ООН не требуется доказательств вакцинации. Однако мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ранее обратился к мировым лидерам с просьбой сделать прививку перед прибытием в город.

Жаир Больсонаро печально известен своей политикой в отношении эпидемии COVID-19 в стране. Глава государства неоднократно преуменьшал опасность коронавируса, заявляя, что он ничем не отличается от гриппа. Помимо этого он призывал губернаторов штатов ослабить карантинные меры. Даже после недавней выписки из больницы президент снял маску перед беседой с журналистами.