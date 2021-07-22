YouTube удалил видео президента Бразилии из-за дезинформации о коронавирусе

Онлайн-сервис YouTube удалил 15 видеороликов с канала президента Бразилии Жаира Болсонару из-за содержащейся в них дезинформации о коронавирусе. Об этом сообщает «Би-би-си».

Представители сервиса заявили, что решение об удалении видео основано не на идеологических или политических принципах, а на правилах в отношении контента. В YouTube отметили, что в роликах запрещается транслировать ложные сведения о заболеваниях.

На канале бразильского лидера еженедельно публикуются обращения к гражданам и беседы с министрами о различных вопросах, в том числе, связанных с пандемией COVID-19. Так, по информации издания, на одном из роликов бывший министр здравоохранения Бразилии Эдуардо Пасуэлло сравнил коронавирус со СПИДом. «После эпидемии ВИЧ этот вирус продолжает существовать. Еще есть инфицированные граждане, большинство из них проходят лечение, и жизнь продолжается», — заключил он.

В ходе другой видеотрансляции на канале Болсонару бразильский врач рекомендовал использовать препараты от малярии и средства против паразитов для лечения коронавируса. Однако эффективность и безопасность этих препаратов в лечении COVID-19 не подтверждали.

При этом сам Болсонару не считает эпидемиологические ограничения рациональными. Как сообщает издание, с начала пандемии он отказывался носить маски и высказывался против вакцинации. Даже после недавней выписки из больницы президент снял маску перед беседой с журналистами.