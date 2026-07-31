Стали известны подробности об эвакуации ВСУ из Константиновки

ТАСС: Солдаты ВСУ пытаются эвакуироваться из Константиновки под видом гражданских

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются эвакуироваться из Константиновки в Донецкой Народной Республике под видом гражданских. Об этом ТАСС сообщил командир штурмового взвода 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Куба.

«Встречаются мелкие разрозненные группы боевиков, которые под видом мирных жителей пытаются в группы эвакуации вклиниваться и пытаются совершить различного рода диверсии на территории населенного пункта», — сообщил военнослужащий.

Ранее сообщалось о ранении двух гражданских лиц при эвакуации из Константиновки. Это произошло после удара украинского беспилотника.