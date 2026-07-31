Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:26, 31 июля 2026 (обновлено: 15:34, 31 июля 2026)Бывший СССР

Стали известны подробности об эвакуации ВСУ из Константиновки

ТАСС: Солдаты ВСУ пытаются эвакуироваться из Константиновки под видом гражданских
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются эвакуироваться из Константиновки в Донецкой Народной Республике под видом гражданских. Об этом ТАСС сообщил командир штурмового взвода 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Куба.

«Встречаются мелкие разрозненные группы боевиков, которые под видом мирных жителей пытаются в группы эвакуации вклиниваться и пытаются совершить различного рода диверсии на территории населенного пункта», — сообщил военнослужащий.

Ранее сообщалось о ранении двух гражданских лиц при эвакуации из Константиновки. Это произошло после удара украинского беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Сестру забили кулаками». Члены тайской банды признались в расправе над двумя россиянами. На месте захоронения нашли еще три тела
    Внешность 56-летнего мужа Наташи Королевой в новом интервью смутила зрителей
    Усталость Европы от войн объяснили
    Дибров позвонил бывшей жене и обратился к ней с просьбой
    Мать пропавших в Таиланде россиян высказалась по поводу их смерти
    Зеленский прокомментировал удары по морским портам Украины
    Мальчик заарканил тонущего мужчину и вытащил его из воды
    Захарова оценила массовый прорыв мигрантов в испанский город Сеута
    Раскрыт мотив расправившихся с россиянами в Таиланде преступников
    Москвичам посоветовали не пить кое-откуда
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok