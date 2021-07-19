Стало известно о состоянии здоровья икающего президента Бразилии

Президента Бразилии Жаира Болсонару выписали из больницы через четыре дня после госпитализации. Об этом сообщает местный телеканал Globo.

Отмечается, что состояние здоровья политика улучшилось. Однако, по словам медицинских работников, президент должен оставаться под наблюдением специалистов. После выписки он вышел из больницы без маски и около получаса разговаривал с журналистами. «Я надеюсь, что через десять дней я буду есть жареные ребрышки», — цитирует главу государства BBC News.

Об ухудшении самочувствия Болсонару стало известно 14 июля. Без остановки икающего политика госпитализировали с непроходимостью кишечника. Он провел несколько часов на аппарате искусственной вентиляции легких.

В 2018 году президент Бразилии чуть не погиб после того, как на него напали с ножом на демонстрации. Тогда политика ранили в живот, он потерял более сорока процентов от всей крови в организме. После нападения президент перенес несколько операций.