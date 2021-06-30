Бразилия приостановила закупку индийской вакцины Covaxin из-за скандала

Минздрав Бразилии приостановил действие контракта по индийской вакцине от коронавируса Covaxin на фоне скандала в стране, вызванного возможными нарушениями при закупке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

«Министр здравоохранения приостанавливает контракт на закупку Covaxin», — говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура Бразилии предложила открыть расследование из-за закупки индийской вакцины Covaxin против коронавируса, которая могла быть осуществлена по сильно завышенной цене.

Правительство Бразилии подписало контракт на покупку 20 миллионов доз вакцины на общую сумму более 320 миллионов долларов, при этом цена дозы была согласована на уровне 15 долларов. Однако в секретной телеграмме бразильского посольства в Нью-Дели отмечалось, что препарат компании Bharat Biotech оценивается примерно в 1,34 доллара. Сенаторы от оппозиции обратились в Федеральный верховный суд, чтобы тот разрешил расследование против президента страны Жаира Болсонару из-за закупки индийской вакцины.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили необходимость вакцинации от COVID-19 после теста на антитела. По словам представителя организации в России Мелиты Вуйнович, тест, сделанный в коммерческой лаборатории, не способен точно определить, имеются ли в организме нейтрализующие антитела, которые могут остановить вирус.

В конце июня в Бразилии зафиксировали 19 разновидностей коронавируса. Тогда отмечалось, что в большинстве случаев — 89,9 процента — преобладает амазонский штамм коронавируса P.1. На втором месте находится британский штамм B.1.1.7, на долю которого приходится 4,2 процента.