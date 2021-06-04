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Ученые обнаружили угрожающие вакцинированным штаммы коронавируса

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ученые из Всеиндийского института медицинских наук в Дели обнаружили три мутировавших штамма коронавируса, угрожающие в том числе вакцинированным гражданам. Об этом сообщает издание News Bytes.

Отмечается, что врачи выявили в Индии 63 случая заражения у людей, которые недавно сделали прививку. 36 из них получили две дозы вакцины, а 27 — только одну. Заболевшие вакцинировались британским препаратом Covishield и индийской вакциной Covaxin. Сопутствующих заболеваний у них не нашли.

Как сообщают ученые, вакцинированные пациенты заразились линией вируса B.1.617, в которую входят три штамма с многочисленными мутациями. Впервые штаммы этой линии зарегистрировали в индийском штате Махараштра. Отмечается, что агрессивные мутации могли стать причиной тяжелой второй волны пандемии в стране.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что прямо сейчас в Индии не хватает вакцин от SARS-CoV-2, виной этому задержки на производстве и проблемы с логистикой. Он призвал международное сообщество делиться вакцинами от коронавируса с более бедными странами.

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