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В Индии заключенные отказались выходить из тюрем из-за пандемии

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Фото: Amit Dave / Reuters

В девяти тюрьмах индийского штата Уттар-Прадеш более 20 заключенных не воспользовались условно-досрочным освобождением. По их мнению, во время пандемии оставаться в тюрьме безопаснее, поскольку там предоставляют пищу, необходимые лекарственные препараты и регулярно проводят медицинские осмотры, пишет India Today.

Прошение об УДО подал 21 заключенный, однако получив официальное подтверждение, они отказались от этой возможности из-за ситуации COVID-19. Осужденные уверены, что находиться в тюрьме «безопаснее и здоровее», чем на свободе.

Глава индийской тюремной системы Ананд Кумар подчеркнул, что заключенные выразили свое пожелания в письменном виде, в соответствие с требованиями, поэтому их позицию следует «принять и уважать». Кумар также добавил, что после освобождения осужденным «придется бороться, чтобы заработать средства на жизнь».

В начале мая Верховный суд Индии постановил разгрузить тюрьмы из-за «беспрецедентного всплеска» коронавируса. С этого момента в стране по УДО и под залог отпустили 11,5 тысяч осужденных.

Ранее Индия побила новый рекорд по смертности от коронавируса. Число жертв в стране превысило 300 тысяч человек, за сутки из-за заражения COVID-19 в стране умерло 4454 больных. Резкий рост смертности власти связывают с замедлившимися поставками вакцины. Кроме того, положение ухудшает эпидемия «черной плесени».

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