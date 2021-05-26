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В ВОЗ допустили распространение индийского штамма коронавируса в десятках стран

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Фото: Adnan Abidi / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допускает распространение индийского штамма коронавируса в десятках стран. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

В ВОЗ сообщили, что распространение штамма B.1.617 было официально подтверждено по меньшей мере в 53 странах. Кроме того, неофициальные данные, полученные организацией, свидетельствуют о том, что эта разновидность коронавируса была обнаружена еще в семи странах. Таким образом, новый штамм может циркулировать уже в 60 странах.

В организации отметили, что этот штамм коронавируса характеризуется большей заразностью. Данные, касающиеся тяжести вызываемого им заболевания и риска повторного заражения, до сих пор изучаются.

Количество заболевших COVID-19 в Индии растет с середины февраля из-за распространения новой разновидности коронавируса. По числу летальных исходов страна вышла на третье место в мире: от вируса скончались свыше 300 тысяч человек. По состоянию на 24 мая в России официально выявили 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса.

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