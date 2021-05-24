Названо число выявленных в России случаев индийского штамма COVID-19

В России официально выявлено 14 случаев заражения индийским штаммом COVID-19. Их число назвал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает РИА Новости.

Горелов не исключил, что инфицированных индийским штаммом в России уже больше.

Ранее директор ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что в России зафиксировали 154 образца ранее не описанных штаммов коронавируса. Он отметил, что также обнаружено более тысячи образцов штаммов с известными мутациями, которые зарегистрированы в базах данных.

21 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что штамма COVID-19, который бы сильно влиял на течение болезни, пока нет, но британский, южноафриканский и бразильский заслуживают серьезного внимания. При этом индийский штамм не входит в данную категорию.