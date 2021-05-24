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В России выявили 154 неописанных штамма коронавируса

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В России выявили 154 образца ранее не описанных штаммов коронавируса. Об этом заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Его слова приводит газета «Известия».

«Выявлено более тысячи образцов штаммов с известными мутациями, которые зарегистрированы в базах данных, [а также] выявлено более 150 образцов с наличием важных мутаций, в том числе которые и ранее не описаны», — заявил Акимкин.

О 154 мутациях говорилось на слайде презентации, которую Акимкин представлял на ежегодном всероссийском конгрессе «Инфекционные болезни в современном мире: текущие и будущие угрозы».

Акимкин отметил, что новые мутации будут изучаться.

Ранее стало известно о часто приводящих к смерти новых штаммах коронавируса. Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что новые мутации вызывают более тяжелое течение заболевания у инфицированных.

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