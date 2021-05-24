Названо число полностью привившихся от коронавируса россиян

В России полностью вакцинированы от коронавируса более десяти миллионов жителей. Такое число назвал глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Василий Акимкин, сообщает «Интерфакс».

По его словам, всего сделано 25 миллионов прививок. «Привито полностью более десяти миллионов человек, сделано общее количество прививок — более 25 миллионов соответственно», — сказал Акимкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в столице вакцинированы 1,3 миллиона человек. Активнее всего вакцинация проходит на Чукотке. К середине мая обе прививки там сделали 18,61 процента населения. Высокие показатели также зафиксированы в Ненецком автономном округе, Белгородской области и Мордовии. Меньше всего вакцинированных в Кабардино-Балкарии, в Чечне и Северной Осетии.