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Названо число полностью привившихся от коронавируса россиян

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

В России полностью вакцинированы от коронавируса более десяти миллионов жителей. Такое число назвал глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Василий Акимкин, сообщает «Интерфакс».

По его словам, всего сделано 25 миллионов прививок. «Привито полностью более десяти миллионов человек, сделано общее количество прививок — более 25 миллионов соответственно», — сказал Акимкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в столице вакцинированы 1,3 миллиона человек. Активнее всего вакцинация проходит на Чукотке. К середине мая обе прививки там сделали 18,61 процента населения. Высокие показатели также зафиксированы в Ненецком автономном округе, Белгородской области и Мордовии. Меньше всего вакцинированных в Кабардино-Балкарии, в Чечне и Северной Осетии.

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