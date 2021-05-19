Стало известно число получивших первую дозу вакцины от COVID-19 россиян

Стало известно число россиян, получивших первую дозу вакцины от COVID-19. По данным РБК, за полтора месяца количество привившихся хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросло с 6,93 миллиона (4,74 процента от всего населения страны) до 13,9 миллиона (9,52 процента).

Отмечается, что лидерство по темпам вакцинации удерживает Чукотка. Там две прививки сделали 18,61 процента населения. Больше 12 процентов жителей вакцинировались в Ненецком автономном округе. Примерно столько же — в Белгородской области и в Мордовии.

Аутсайдерами по этому показателю стали кавказские регионы. Меньше других по две прививки от COVID-19 получили в Кабардино-Балкарии — всего 2,8 процента населения, в Чечне (3,01 процента), а также в Северной Осетии (3,94 процента).

В Москве доля тех, кто получил одну дозу препарата, выросла с 7,90 до 10,27 процента, а в Петербурге — с 6,84 до 11,51 процента. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что 99 процентов людей, сделавших прививку от коронавируса, не болеют.

19 мая число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 7920 человек. За все время эпидемии вирус выявлен почти у пяти миллионов жителей.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал запуск в оборот четвертой вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и отметил, что стране в кратчайшие сроки удалось создать три эффективные вакцины от COVID-19. Отмечается, что «Спутник Лайт» показывает хорошие результаты против всех выявленных штаммов коронавируса. Серьезных побочных эффектов после прививки не выявлено. Стоимость одной дозы вакцины установлена в размере 342 рублей 36 копеек без учета НДС.