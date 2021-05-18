Путин анонсировал запуск в оборот четвертой вакцины от коронавируса

В ближайшее время в России в оборот будет запущена четвертая вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Это событие анонсировал президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация», — сказал глава государства.

Он отметил, что стране в кратчайшие сроки удалось создать три эффективные вакцины от COVID-19.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в России 6 мая. Препарат представляет собой первый компонент «Спутника V» — рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26). Его эффективность составляет 79,4 процента, эти цифры превышают показатели многих двухкомпонентных вакцин.

Разработка показывает хорошие результаты против всех выявленных штаммов коронавируса. Серьезных побочных эффектов после прививки не выявлено. Стоимость одной дозы вакцины установлена в размере 342 рублей 36 копеек без учета НДС.

Глобальное исследование эффективности «Спутника Лайт» запущено 21 февраля 2021 года. Третья фаза испытаний проходит в России, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Гане и нескольских других странах. Промежуточные результаты ориентировочно будут получены в мае.