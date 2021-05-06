В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»

В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», эффективность препарата в 79,4 процента превышает показатели многих вакцин с двумя компонентами. Об этом со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщает РИА Новости.

Представленный препарат представляет собой первый компонент «Спутника V», рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26).

Уточняется, что расчет эффективности был осуществлен после анализа данных соотечественников, получивших одну прививку в ходе массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй компонент вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

В РФПИ указали, что во время лабораторных исследований разработка продемонстрировала эффективность против всех выявленных штаммов COVID-19. Серьезных побочных эффектов после применения вакцины обнаружено не было.

Рассказывая о новой вакцине, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заметил, что этот шаг ускорит формирование устойчивого коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. При этом он подчеркнул, что препарат нельзя считать альтернативой первому компоненту «Спутника V», так как он предназначен для решения иных задач. «"Спутник Лайт" может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса», — объяснил он.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова указала, что вакцина после регистрации будет применяться при иммунизации граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

Известно, что НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ 21 февраля 2021 года запустили глобальное тестирование эффективности «Спутника Лайт». Третья фаза испытаний проводится в России, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Гане и ряде других государства. Специалисты планируют получить промежуточные результаты исследования в мае 2021 года.