Россиянам объяснили необходимость тестирования на коронавирус после вакцинации

Тестироваться на наличие коронавируса после вакцинации необходимо, так как это предусматривают санитарные требования в некоторых ситуациях, где разделения на привитых и непривитых нет. Такое объяснение россиянам дала заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, передает РИА Новости.

«[Санитарные требования] предписывают сдавать ПЦР-тест, например, при госпитализации, есть организации, которые еженедельно тестируют своих сотрудников», — сказала она.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко ответил на вопрос о введении возможных послаблений для россиян, сделавших прививку от COVID-19. По его словам, нельзя делить общество, необходимо создать коллективный иммунитет к коронавирусу. Он также отметил, что активность вакцинации в стране сейчас высокая.

Всего в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса. Первая — «Спутник V», состоящая из двух компонентов на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, планируется регистрация однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».