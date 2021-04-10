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Мурашко сообщил о разработке еще одной вакцины от коронавируса в России

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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России разрабатывается еще одна вакцина от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По словам Мурашко, разработка ведется на площадке НИИ гриппа имени Смородинцева.

«Мы ожидаем первых предварительных результатов (...) в ближайшее время», — заявил министр.

Всего в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса. Первый — препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, планируется регистрация однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

9 апреля глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России создадут вакцину, которая будет вызывать иммунитет не к одному варианту COVID-19, а сразу к нескольким. Он сравнил эту технологию с «кассетной боеголовкой».

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