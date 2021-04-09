В Росздравнадзоре заявили об отсутствии случаев смерти от вакцин против COVID-19

Нет ни одного случая смерти, который стал бы следствием применения российских вакцин от коронавируса, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Ее слова передает РИА Новости.

Она добавила, что ведомство ведет постоянный мониторинг безопасности применения вакцин для профилактики COVID-19. «Действует федеральный регистр вакцинированных, в котором собраны сведения обо всех гражданах, прошедших вакцинацию, включающие данные о реакциях организма, в том числе отложенных во времени», — пояснила глава ведомства.

Самойлова добавила, что более 1,5 миллиона граждан наблюдают за своей реакцией на вакцинацию и ведут онлайн-дневники. Врачи, которые вакцинируют россиян, также вносят данные обо всех случаях нежелательных реакций на препарат, заключила она.

Ранее Директор центра «Вектор», разработавшего препарат от коронавируса «ЭпиВакКорона», Ринат Максютов объяснил, что случаи заболевания возможны после применения любых вакцин против коронавируса. По его словам, в подавляющем большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой прививки.