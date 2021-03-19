Российские врачи нашли причину побочных эффектов после вакцины от коронавируса

Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса обусловлены психологическими причинами, в частности — страхом. К такому выводу пришли петербургские врачи в ходе исследования реакции организма на прививку, рассказала главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Красногвардейского района Санкт-Петербурга Екатерина Будникова в видео, опубликованном на YouTube.

По ее словам, врачи заметили, что слабость и повышение температуры наблюдались в основном у тех, кто получил первый компонент вакцины. На втором этапе негативной реакции на препарат практически не наблюдалось, однако, по мнению Будниковой, в действительности должно быть наоборот.

Кроме того, врач отметила, что неприятных последствий от вакцинации против коронавируса меньше, чем, например, от других вакцин. Даже если после прививки появляется слабость или повышается температура, это быстро пройдет, отметила Будникова.

Ранее главный врач Психиатрической клинической больницы имени Алексеева Георгий Костюк заявил, что вакцина против коронавируса «Спутник V» не влияет на когнитивные функции и нервную систему. Он также отметил, что это касается и пациентов старше 60 лет, которые могли быть уязвимы. По словам Костюка, местные реакции у людей старшего возраста были более легкими, чем у молодежи.