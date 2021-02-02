Вирусолог раскрыл причину повышения температуры после вакцины от COVID-19

Такие побочные эффекты после вакцинации против COVID-19, как повышение температуры, ломота и слабость, возникают не из-за иммунитета, а из-за реакции на введение вирусного белка. Подобную причину раскрыл вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в разговоре с телеканалом «360».

«Вирусный белок обладает своей токсичностью. Вот она и проявляется. Кто-то менее чувствителен к этой токсичности, кто-то более», — пояснил вирусолог. Он подчеркнул, что такая реакция организма опасности не представляет.

Альтштейн добавил, что реакция организма на белок обычно длится несколько часов. Температура повышается и от других вакцин, отметил вирусолог. После прививки от коронавируса побочные эффекты проявляются у 40 процентов вакцинированных.

18 января по поручению президента Владимира Путина в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививку делают в основном двухкомпонентным препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса. В конце декабря Минздрав разрешил использование вакцины для пожилых людей, сняв тем самым возрастные ограничения.