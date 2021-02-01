Главный гериатр России объяснила необходимость вакцинации пожилых от COVID-19

Необходимость вакцинации пожилых людей от коронавируса объясняется ослабленной иммунной системой и высоким риском тяжелого течения инфекции. Тем не менее пациенты старше 60 лет прививку переносят легче, рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в интервью «Российской газете».

По ее словам, иммунитет пожилого человека не может «быстро и адекватно» ответить на столкновение с незнакомым вирусом из-за отсутствия резерва. Кроме того, у людей старше 60 лет больше фермента 2-го типа в организме, который влияет на тяжесть заболевания, а также хронических и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Одновременно с иммунной системой стареют и все другие органы и системы. Становятся более жесткими сосуды и мышца сердца, развиваются процессы атеросклероза. Таким образом, создается среда для тромбоза, который в любой момент может "закрыть" сосуд. Вирус же, как установлено, увеличивает активность свертывающей системы крови», — отметила Ткачева.

Она добавила, что с возрастом увеличивается и период восстановления. «Многие [пожилые пациенты] продолжают жаловаться на то, что по прежнему не чувствуют вкуса и запахов, у некоторых сохраняется одышка, они быстро устают, испытывают головные боли, бессонницу и даже депрессию», — рассказал Ткачева.

Отвечая на вопрос о реакции пожилых людей на прививку, врач отметила, что они легче ее переносят, потому что их иммунная система не способна реагировать на введение чужеродного белка агрессивно, как у молодых.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 91-летний местный житель сделал прививку от коронавируса. Никаких нежелательных реакций у пациента выявлено не было, добавили в ведомстве. Вакцинировавшийся житель округа Домодедово — ветеран труда. Вакцинацию от коронавируса прошел и 95-летний отец мэра Москвы Сергея Собянина. По словам градоначальника, он замечательно себя чувствовал.

18 января по поручению президента Владимира Путина в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививку делают в основном двухкомпонентным препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса. В конце декабря Минздрав разрешил использование вакцины для пожилых людей, сняв тем самым возрастные ограничения.