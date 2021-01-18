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В Подмосковье 91-летнего мужчину привили от коронавируса

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Подмосковье 91-летний местный житель сделал прививку о коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава, передает РИА Новости.

Никаких нежелательных реакций у пациента выявлено не было, добавили в ведомстве. Вакцинировавшийся житель округа Домодедово — ветеран труда.

Врач, который осматривал пациента перед прививкой, не выявил противопоказаний к вакцинации. Через три недели мужчине введут второй компонент препарата.

Ранее в центре Гамалеи рекомендовали лицам старше 60 лет перед вакцинацией от коронавируса сделать ПЦР-тест. Больших различий в вакцинации между молодыми и пожилыми людьми нет, отметили в организации.

12 января стало известно, что среди прошедших вакцинацию от коронавируса москвичей 42 процента — это пожилые люди.

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